Игроки Саудовской Аравии отметили победу над Аргентиной совместной фотографией с легендой Ювентуса
Алекс Дель Пьеро позировал с сегодняшними победителями.
Легендарный в прошлом игрок Ювентуса и сборной Италии Алекс Дель Пьеро согласился попозировать для совместного фото с игроками сборной Саудовской Аравии, которые стали главными героями сегодняшнего игрового дня.
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Аравийцы сенсационно обыграли сборную Аргентины со счётом 2:1, после чего правительство страны объявило следующий день – среду – выходным.
"Мои поздравления", – написал Дель Пьеро в своём Instagram.
Легендарный итальянский футболист живет в Лос-Анджелесе. На ЧМ-2022 Алекс Даль Пьеро работает комментатором.
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