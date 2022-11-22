Легендарный в прошлом игрок Ювентуса и сборной Италии Алекс Дель Пьеро согласился попозировать для совместного фото с игроками сборной Саудовской Аравии, которые стали главными героями сегодняшнего игрового дня.

Саудовская Аравия объявила среду выходным днём в честь победы над Аргентиной

Аравийцы сенсационно обыграли сборную Аргентины со счётом 2:1, после чего правительство страны объявило следующий день – среду – выходным.

"Мои поздравления", – написал Дель Пьеро в своём Instagram.

Легендарный итальянский футболист живет в Лос-Анджелесе. На ЧМ-2022 Алекс Даль Пьеро работает комментатором.

Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется