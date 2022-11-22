"Великая мечта Месси и всех аргентинцев". Издание Ole перед стартом "альбиселестес" на ЧМ-2022 писало о последнем шансе "Блохи". Лео рыдал в 2010-м и 2014-м, но на этот раз все должно быть иначе. Едва ли не впервые за последние 16 лет Аргентина небезосновательно считалась фаворитом. "Скалонетта" залетела в Катар с невероятной беспроигрышной серией (36 поединков), а Саудовская Аравия считалась идеальным соперником, чтобы повторить мировой рекорд Италии.

Месси тренировался с зажженной косточкой: шокирующее фото перед матчем с Саудовской Аравией

Скалони не удивил выбором стартового состава. Аргентинская пресса разнюхала планы тренерского штаба за сутки до игры. В частности, подопечный Де Дзерби в Брайтоне – Алексис Мак Аллистер – остался на скамье запасных. Севильиста Папу Гомес убедил наставника в последний момент. Атакующее триденте Месси, Ди Мария и Лаутаро виходило разрывать оборону 51-й команды в рейтинге ФИФА. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как один из фаворитов турнира провалились уже в первом туре.

Аргентина начала очень мощно, Месси мог открывать счет уже на 2-й минуте. После неловкого приема Лаутаро мяч отскочил к капитану, а тот примерно с линии штрафной целился в дальний угол. Голкипер Саудовской Аравии дотянулся. Но уже через несколько минут Аль-Уваису пришлось вынимать мяч из сетки собственных ворот.

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Словенский рефери Славко Винчич назначил неожиданный пенальти. Лео выполнил стандарт, а Паредес упал в борьбе с соперником. VAR вмешался молниеносно – после просмотра видеоповтора рефери не имел выбора, хотя Парадес немного пририсовал. Месси на паузе развел мяч и кипера по разным углам. Лео стал лишь пятым игроком, забившим на четырех чемпионатах мира после Пеле, Уве Зеэлера, Мирослава Клозе и Криштиану Роналду. Легенда.

Быстрый пенальти, похоже, удивил и самих аргентинцев. В действиях команды Скалони появился сумбур. Месси не понравились неподготовленные удары Папу и Лаутаро. А потом звезда ПСЖ забил снова, правда из положения вне игры. Аргентинская десятка убежал на свидание с вратарем, забравшись в миллиметровый офсайд. Технологии не оставляют шансов.

Фестиваль VAR продолжился в середине первого тайма. Папу Гомес, не совсем комфортно чувствовавший себя на фланге атаки в схеме 4-2-3-1, сместился в центр и выполнил фантастическую разрезную передачу на Лаутаро. Форвард Интера технически перекинул кипера и побежал праздновать... но видеоассистент снова разглядел офсайд. На первый взгляд, фантомный.

Аргентина не останавливалась. Лаутаро выскочил на свидание с вратарем после передачи Месси, сделал эффектный финт а-ля Роналдо и закатил в пустые. Но есть нюанс – офсайд! На лице Сколони появилась ироническая улыбка. Похожие прецеденты встречаются не часто, однако с появлением VAR ихи количество значительно увеличилось. Возможно "альбиселестес" возвращали должок за второй самій ранний пенальти в их истории на чемпионатах мира (7 мин 42 с).

Фавориты Мундиаля регулярно разрывали левый фланг обороны Саудовской Аравии. Правда, Ди Мария злоупотреблял очевидными передачами в центр на Месси. "Орлы пустыни" до перерыва не нанесли ни одного удара по воротам Тибу. Зато были вынуждены произвести сразу две замены. В частности травмировался один из лидеров команды Аль-Фарадж. Последний, к слову, попал в неприятный рейтинг ЧМ. Это первая столь ранняя замена капитана после Диего Година в 2010 году. Самое большое разочарование Аргентины в стартовые 45 минут, кроме не засчитанных, – Родриго Де Пауль. Хавбек Атлетико часто ошибался при передачах (64% точности), отличился 14 необязательными потерями.

Live scenes from the Argentina, Saudi Arabia VAR control room. pic.twitter.com/TEngzVfrLL — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 22, 2022

Второй тайм начался с настоящего безумия. Месси обокрали в центре поля, далее мгновенная передача на Аль-Шехри и блестящее исполнение из-под Ромеро в самый угол. После пропущенного мяча Аргентина развалилась! Уже через 5 минут саудиты забили снова. Аль-Давсари обманул сразу трех соперников и эффектно выстрелил под дальнюю стойку! Растерявшийся Ромеро доигрался – центрбек Тоттенхэма уступил место Лисандро. Хулиан Альварес и Энцо Фернандес заменили Папу с Паредесом. Скалони пытался что-то изменить, ведь ужасная Аргентина уже не фаворит, ей нужно спасаться.

Ответа латиноамериканцев пришлось ждать до 63-й минуты. Отаменди после подачи слева сбросил в центр, Лаутаро хило пробил, а Тальяфико с метра не сумел переправить в ворота. Что-то похожее с "альбиселестес" случается не впервые. Проблемы с психологией в форс-мажорных ситуациях, когда нужно отыгрываться. Месси растворился в самый ответственный момент. Выйдя вперед, саудиты чертовски организованно защищались. Лео шведой вырезал на Ди Марию, тот пробил, и снова Аль-Оваис на высоте. Хотя потом он опрометчиво покинет ворота, а Ди Мария смажет мэтров из 30-ти.

Два года Аргентина не уступала в счете, 26 матчей подряд. Mister Chip нашел ахиллесовую пяту "непобедимой команды". Хотя это и так было ясно. "Альбиселетес" на предыдущих ЧМ всегда "плыли" при неблагоприятном сценарии. Катар не стал исключением. На последних минутах подопечные Скалони зажали саудитов в штрафной, однако финальная навала не принесла им никаких дивидендов. Больше всего не повезло Альваресу. После его удара мяч уже с линии пустых ворот вынес защитник.

Множество стандартов у ворот Аль-Оваиса не завершались опасностью. "Орлы пустыни" то и дело выигрывали воздух и в конце концов удержали победный результат. Это первая большая сенсация на ЧМ-2022. Месси и Ко серьезно осложнили себе жизнь в группе с Польшей и Мексикой, но к провалам на планетарных форумах этой команде не привыкать.