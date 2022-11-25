Головний тренер саудитів Ерве Ренар у перерві матчу 1-го туру ЧС-2022 проти Аргентини зумів надихнути своїх підопічних на звитягу.

Ліонель Мессі реалізував пенальті на старті зустрічі, тож у роздягальню Саудівська Аравія пішла за рахунку 0:1. Ренар влаштував розбір польотів, звернувшись до команди.

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"Мессі отримує м'яч у центрі поля, а ви стоїте і дивитеся! Візьміть ще телефони та сфотографуйтеся з ним! Хіба ви не відчуваєте, що ми здатні відігратися? Ви цього не відчуваєте? Аргентинці грають у пів сили! Хлопці, це чемпіонат світу! Віддайте всі сили", – заявив Ренар.

Це допомогло. Одразу після виходу з роздягальні саудити забили двічі й зуміли втримати перевагу до фінального свистка. Наступними суперниками підопічних Ренара будуть Польща та Мексика.

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