"Обидно проиграть первый тайм со счетом 1:2, особенно с такими двумя пропущенными голами. Очень досадный автогол, где наш игрок абсолютно в одиночку зацепил мяч и он закатился в ворота.

Мальта – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

А потом пенальти... Но я считаю, что эпизод с пенальти – это техника и умение украинца (Мудрика, – прим.), который бежал с мячом очень быстро. Ментально нам было очень сложно в этот момент. Перекладина? Это одна из причин, почему обидно за результат.

Во втором тайме мы старались, мы боролись, высоко прессинговали, много пробивали, но, к сожалению, не смогли сравнять счет. Мне жаль игроков Мальты, потому что они заслужили другой результат, они провели очень хороший матч.

У Украины есть замечательные игроки, они ведут борьбу с Италией за второе место. Игроки Мальты показали желание, готовность бороться за хороший результат. Ничья или победа над Украиной для нас была бы невероятным результатом, Мы этого очень стремились, но не смогли достичь, обидно. Мы сконцентрируемся на положительных моментах, которые были в этом матче – а их было много.

Мудрик – невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно создавал опасность, заработал пенальти, забил гол. Вот почему такой клуб как Челси, много ему платит. Это футбол, такие игроки, как он, делают разницу – и он сделал разницу", – сказал Марколини в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины одержала непростую победу над Мальтой (3:1) – Мудрик заработал пенальти, который реализовал Довбик, и отметился голом в конце матча.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба путевки на Евро определится в игре с Италией