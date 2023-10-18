"Прикро програти перший тайм з рахунком 1:2, особливо з такими двома пропущеними голами. Дуже прикрий автогол, де наш гравець абсолютно наодинці зачепив м'яч і він закотився у ворота.

Мальта – Україна – 1:3 – відео голів і огляд матчу

А тоді пенальті... Але я вважаю, що епізод з пенальті – це техніка та вміння українця (Мудрика, – прим.), що біг з м'ячем дуже швидко. Ментально нам було дуже складно у цей момент. Поперечина? Це одна з причин, чому прикро за результат.

У другому таймі ми старалися, ми боролися, високо пресингували, багато пробивали, але, на жаль, не змогли зрівняти рахунок. Мені шкода гравців Мальти, бо вони заслужили на інший результат, вони провели дуже хороший матч.

В України є чудові гравці, вони ведуть боротьбу з Італією за друге місце. Гравці Мальти показали бажання, готовність боротися за хороший результат. Нічия або перемога над Україною для нас була б неймовірним результатом, Ми цього дуже прагнули, але не змогли досягти, прикро. Ми сконцентруємося на позитивних моментах, які були у цьому матчі – а їх було багато.

Мудрик – неймовірний гравець. Ми програли, бо він постійно створював небезпеку, заробив пенальті, забив гол. Ось чому такий клуб як Челсі, багато йому платить. Це футбол, такі гравці, як він, роблять різницю – і він зробив різницю", – сказав Марколіні у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України здобула непросту перемогу над Мальтою (3:1) – Мудрик заробив пенальті, який реалізував Довбик, і відзначився голом наприкінці матчу.

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