Воспитанник ДЮСШ Верес и экс-футболист оржевского ОДЕК Владимир Киричук погиб на фронте, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook экс-президент ровенского клуба Алексей Хахлев.

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23-летний защитник погиб в бою еще 1 октября под Белогоровкой на Херсонщине. Автомобиль, в котором он ехал с побратимами, взорвался – поэтому Владимир считался пропавшим без вести. Однако проведенный анализ ДНК установил, что это был он, отметила в комментарии Суспільному сестра героя.

"Владимир Киричук пришел в ДЮСШ Верес в пятнадцатилетнем возрасте. Это был 2014 год. И два сезона под моим руководством он играл за команду воспитанников школы 1999 года рождения: в чемпионате области и чемпионате ДЮФЛ Украины. Играл на позиции защитника. Всегда в основном составе, потому что отличался антропометрическими данными и бойцовским характером. Позже, на зимнем турнире им интересовались представители оржевского ОДЕКа, приглашали к себе в команду", – поделился воспоминаниями о Владимире его первый тренер в ДЮСШ Верес Николай Волков.

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