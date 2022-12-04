Вихованець ДЮСШ Верес та екс-футболіст оржівського ОДЕКа Володимир Киричук загинув на фронті, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook екс-президент рівненського клубу Олексій Хахльов.

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23-річний захисник загинув у бою ще 1 жовтня під Білогіркою на Херсонщині. Автівка, в якій він їхав з побратимами підірвалась – тому Володимир вважався зниклим безвісти. Однак проведений аналіз ДНК встановив, що це був він, зазначила у коментарі Суспільному сестра героя.

"Володимир Киричук прийшов до ДЮСШ Верес у п’ятнадцятирічному віці. Це був 2014 рік. І два сезони під моєю орудою він грав за команду вихованців школи 1999 року народження: у чемпіонаті області і чемпіонаті ДЮФЛ України. Грав на позиції захисника. Завжди в основному складі, бо вирізнявся антропометричними даними і бійцівським характером. Пізніше, на зимовому турнірі ним цікавилися представники оржівського ОДЕКа, запрошували до себе в команду", – поділився спогадами про Володимира його перший тренер у ДЮСШ Верес Микола Волков.

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