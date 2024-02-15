Воспитанник львовского футзала погиб на войне против России
15 февраля 14:04 - Читати українською
18-летний Богдан Козак отдал свою жизнь, защищая Украину от оккупантов.
Богдан Козак погиб на Авдеевском направлении. О смерти сообщила Ассоциация футзала Украины.
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Герою было 18 лет, он имел футзальное прошлое, был воспитанником КИВСа и становился призером Кубка Украины и чемпионата Украины.
Богдан в 2023 году добровольно ушел на войну, подписав контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ.
Вечная память Герою...
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