18-летний Богдан Козак отдал свою жизнь, защищая Украину от оккупантов.

Богдан Козак погиб на Авдеевском направлении. О смерти сообщила Ассоциация футзала Украины.

Ультрас Динамо героически погиб на войне с Россией, спасая собрата

Герою было 18 лет, он имел футзальное прошлое, был воспитанником КИВСа и становился призером Кубка Украины и чемпионата Украины.

Богдан в 2023 году добровольно ушел на войну, подписав контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ.

Вечная память Герою...