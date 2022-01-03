Бывший нападающий Динамо, Металлурга Д, Ворсклы, Амкара и ряда других клубов Олег Мищенко отметился скандальным поздравлением с Новым годом.

В своем Instagram Мищенко выложил стресс с поздравлением с Новым годом для своих бывших одноклубников в Амкаре.

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Примечательно оно стало из-за того, что экс-футболист опубликовал видео, как просматривает приветствие президента России Владимира Путина, добавив подпись: "С Новым годом, братья".

К слову, Мищенко является питомцем киевского Динамо. Также он успел поиграть за донецкий Металлург, Сталь, Говерлу, Ворсклу, Мариуполь и Амкар.

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