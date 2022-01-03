Колишній нападник Динамо, Металурга Д, Ворскли, Амкара та низки інших клубів Олег Міщенко відзначився скандальним привітанням з Новим роком.

У своєму Instagram Міщенко виклав сторіс з привітанням з Новим роком для своїх колишніх одноклубників у Амкарі.

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Примітним воно стало через те, що екс-футболіст опублікував відео, як переглядає привітання президента Росії Володимира Путіна, додавши підпис: "З Новим роком, браття".

До слова, Міщенко є вихованцем київського Динамо. Також він встиг пограти за донецький Металург, Сталь, Говерлу, Ворсклу, Маріуполь і російський Амкар.

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