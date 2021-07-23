"Победа 2:1 Ворсклы была бы поприятнее, чем ничья 2:2. Понятно, что соперник из Финляндии умеет забивать. После победы полтавчанам было бы поспокойнее.

КуПС – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

Но, тем не менее, дома при своих болельщиках Ворскла должна проходить КуПС и выходить в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Мне кажется, у полтавчан не должно возникнуть проблем, если не будет какого-нибудь футбольного казуса.

Да, победа на выезде была бы поприятнее. Теперь Ворскле нужно начинать все с нуля. Но, я думаю, Ворскла при своих болельщиках однозначно забьет. Мне кажется, соперник тоже может забить. Здесь все в руках полтавчан. Двенадцатый игрок полтавской команды – это фанаты. Думаю, никаких глобальных проблем не должно возникнуть у команды Юрия Максимова", – сказал Федецкий в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Ворскла расписала в выездном поединке Лиги конференций с финским КуПС ничью, пропустив решающий гол на шестой добавленной минуте. Ответный матч состоится в Полтаве 29 июля.

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций