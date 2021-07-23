"Перемога 2:1 Ворскли була б приємнішою, аніж нічия 2:2. Зрозуміло, що суперник з Фінляндії вміє забивати. Після перемоги полтавцям було б спокійніше.

КуПС – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Але, тим не менше, вдома перед своїми вболівальниками Ворскла повинна проходити КуПС і виходити до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій. Мені здається, у полтавців не повинно виникнути проблем, якщо не буде якогось футбольного казусу.

Так, перемога на виїзді була б приємнішою. Тепер Ворсклі потрібно починати все з нуля. Але, я думаю, вона перед своїми вболівальниками однозначно заб'є. Мені здається, суперник теж може забити. Тут все в руках полтавців. Дванадцятий гравець полтавської команди – це фанати. Думаю, ніяких глобальних проблем не повинно виникнути у команди Юрія Максимова", – сказав Федецький у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Ворскла звела виїзний поєдинок Ліги конференцій проти фінського КуПС унічию, пропустивши вирішальний гол на шостій доданій хвилині. Матч-відповідь відбудеться у Полтаві 29 липня.

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