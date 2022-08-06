Ворскла на своем официальном сайте сообщила о подписании украинского полузащитника Андрея Кравчука и бразильского защитника Габриэля де Росы Назарио.

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23-летний Кравчук, известный выступлениями за донецкий Олимпик, поставил подпись под двухлетним соглашением, а Габриэль Назарио перешел из Фигейренсе, согласившись на контракт сроком на 3 года.

Отметим, что Ворскла уже начала сезон в еврокубках, где, к сожалению, завершила свои выступления в Лиге конференций, уступив АИКу в двухматчевом противостоянии.

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