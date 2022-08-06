Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання українського півзахисника Андрія Кравчука та бразильського оборонця Габріеля де Роси Назаріо.

Кривдник Ворскли у єврокубках офіційно підписав Тілля-молодшого

23-річний Кравчук, відомий виступами за донецький Олімпік, поставив підпис під дворічною угодою, а Габріель Назаріо перейшов з Фігейренсе, погодившись на контракт терміном на 3 роки.

Зазначимо, що Ворскла вже розпочала сезон у єврокубках, де, на жаль, завершила свої виступи у Лізі конференцій, поступившись АІКу в двоматчевому протистоянні.

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