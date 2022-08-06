Ворскла завершила трансфери ще двох гравців
Полтавський клуб підсилив склад одразу двома виконавцями.
Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання українського півзахисника Андрія Кравчука та бразильського оборонця Габріеля де Роси Назаріо.
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23-річний Кравчук, відомий виступами за донецький Олімпік, поставив підпис під дворічною угодою, а Габріель Назаріо перейшов з Фігейренсе, погодившись на контракт терміном на 3 роки.
Зазначимо, що Ворскла вже розпочала сезон у єврокубках, де, на жаль, завершила свої виступи у Лізі конференцій, поступившись АІКу в двоматчевому протистоянні.
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