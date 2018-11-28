Ворскла удивлена решением УЕФА перенести в Киев матч против Арсенала в Лиге Европы

Пресс-атташе полтавской Ворсклы Артем Лобанов прокомментировал информацию о переносе поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы с лондонским Арсеналом в Киев.

"Кроме заявлений на сайте УЕФА, ничего не видели, никакой информации в клуб не поступало. Не ознакомлены с этой информацией и не понимаем, что происходит.

Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине

Пока непонятно, как на нее реагировать. Запрос в УЕФА не подавали. Все представители УЕФА, скажем так, кураторы наших игр, съехались в Полтаву. В среду утром будем понимать, что происходит.

В среду у нас по графику все плановые предматчевые мероприятия: тренировки Ворсклы, пресс-конфереции Сачко и Эмери, затем тренировка Арсенала на поле стадиона Ворсклы", – цитирует Лобанова Sport Arena.

Отметим, что информация о решении УЕФА о переносе поединка в столицу появилась накануне вечером. Причиной стало введение в 10-ти регионах военного положения. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим, но в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков.