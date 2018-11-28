Ворскла здивована рішенням УЄФА перенести до Києва матч проти Арсенала в Лізі Європи

Прес-аташе полтавської Ворскли Артем Лобанов прокоментував інформацію щодо переносу поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи з лондонським Арсеналом до Києва.

"Окрім заяв на сайті УЄФА, нічого не бачили, жодної інформації до клубу не надходили. Не ознайомлені з цією інформацією і не розуміємо, що відбувається.

Ворскла – Арсенал: УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в Україні

Поки незрозуміло, як на неї реагувати. Запит до УЄФА не подавали. Усі представники УЄФА, скажімо так, куратори наших ігор, з'їхалися в Полтаву. В середу вранці будемо розуміти, що відбувається.

У середу в нас за графіком усі планові передматчеві заходи: тренування Ворскли, прес-конфереції Сачка та Емері, потім тренування Арсенала на полі стадіону Ворскли", – цитує Лобанова Sport Arena.

Відзначимо, що інформація про рішення УЄФА щодо переносу поєдинку до столиці з'явилася напередодні ввечері. Причиною стало запровадження в 10-ти регіонах воєнного стану. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова.