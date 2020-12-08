Полтавская Ворскла отреагировала на информацию о якобы нежелании Константина Жеваго и в дальнейшем финансировать клуб.

"Отвечая на запрос многих масс-медиа о "вбросах" порции фейковой информации "желтой" прессой, сообщаем следующее: на сегодняшний день футбольный клуб Ворскла имеет стабильную финансовую базу. Все обязательства, которые менеджмент ворсклян взял на себя, выполняются в полной мере.

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Команды из структуры клуба обеспечены необходимым для того, чтобы иметь полноценный тренировочный процесс и выполнять поставленные на сезон задачи. Инвесторы Ворсклы уже сейчас рассматривают бюджет на следующий год, учитывая рекомендации и пожелания тренерского штаба и всех футболистов.

Финансирование, которое сейчас получает, в частности, главная команда, вполне хватит для того, чтобы бороться за самые высокие позиции в украинском футболе", – говорится в сообщении на официальном сайте Ворсклы.

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