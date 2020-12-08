Полтавська Ворскла відреагувала на інформацію про нібито небажання Костянтина Жеваго і надалі фінансувати клуб.

"Відповідаючи на запит багатьох мас-медіа щодо "викидів" порції фейкової інформації "жовтою" пресою, повідомляємо наступне: на сьогодні футбольний клуб Ворскла має стабільну фінансову базу. Всі зобов’язання, які менеджмент ворсклян взяв на себе, виконуються повною мірою.

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Команди зі структури клубу забезпечені необхідним для того, аби мати повноцінний тренувальний процес та виконувати поставлені на сезон завдання. Інвестори Ворскли вже зараз розглядають бюджетування на наступний рік, враховуючи рекомендації та побажання тренерського штабу і всіх футболістів.

Фінансування, що його зараз отримує, зокрема, головна команда, цілком вистачить для того, аби боротися за найвищі позиції в українському футболі", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ворскли.

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