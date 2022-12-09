Полтавский клуб, несмотря на слухи о проблемах владельца Константина Жеваго, продолжает плыть избранным курсом.

Ворскла планирует вернуть из аренды двух своих легионеров, сообщает "ТаТоТаке".

Ворскла может расстаться с лучшим бомбардиром сезона 2022/23 – перед игроком не выполняются договоренности

По информации источника, речь идет о полузащитниках Ибрахиме Кане и Давиде Пуцлине.

Напомним, 22-летний малиец в апреле 2022 года перебрался в Циндао Хайню, воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из Украины. Соглашение с клубом второго китайского дивизиона истекает 31 декабря.

30-летний хорват 1 сентября вернулся на родину в Вараждин. Аренда Пуцлина рассчитана до 30 июня 2023 года, но стороны близки к договоренности.

К слову, контракты обоих футболистов с Ворсклой действуют до лета 2024 года.

Подопечные Виктора Скрипника первую часть сезона УПЛ завершили на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав 18 очков.

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