Защитники Ворсклы Владимир Чеснаков и Сергей Яворский подписали новые соглашения с "зелено-белыми", сообщает официальный сайт клуба.

Ворскла узнала соперника в квалификации Лиги конференций

34-летний Чеснаков и 32-летний центрбек Яворский продлили контракты еще на год.

Напомним, Яворский выступает за Ворсклу с 2020 года, в то время как Чеснаков является воспитанником клуба, капитаном команды и имеет за плечами 16 лет опыта в лагере полтавчан.

Напомним, Ворскла готовится к следующему сезону: команда получила нового тренера – Виктора Скрипника и узнала соперника по квалификации Лиги конференций. 21 и 28 июля "зелено-белые" поборятся за право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК со шведским АИКом.

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