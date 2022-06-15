Полтавский клуб получил соперника в борьбе за групповой этап третьего по силе еврокубка.

Сегодня, 15 июня, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Среди других своего соперника узнала и Ворскла.

Динамо получило соперника в квалификации Лиги чемпионов

У "зелено-белых", сеяных по Основному пути, было 5 вариантов соперников: норвежский Викинг, шведский АИК, польский Ракув, латвийская Вальмиера или победитель дуэли между литовским Паневежисом и молдавским Миллсами. Согласно результатам жребия, противостоять команде Виктора Скрипника будет АИК.

Напомним, матчи второго отборочного раунда пройдут 21 и 28 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков