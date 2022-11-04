В четверг, 3 ноября, в Доме футбола состоялось совещание руководителей УАФ, в ходе которого обсудили нюансы подготовки совместной заявки Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030.

"При подготовке необходимых документов нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе – Донбасса и Крыма. Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет задействовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования", – цитирует генерального секретаря Юрия Записоцкого официальный сайт УАФ.

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Он также отметил, что 4 ноября состоится заседание Оргкомитета ФИФА по подготовке заявки на проведение ЧМ-2030, в котором примут участие представители национальных ассоциаций Украины, Испании и Португалии. По итогам этой встречи будет принято решение о дальнейших шагах по подготовке совместной заявки на проведение матчей чемпионата мира.

Напомним, Украина решила присоединиться к Испании и Португалии в борьбе за право принять матчи чемпионата мира-2030. Конкурентами в борьбе за проведение Мундиаля является совместная заявка Египта, Греции и Саудовской Аравии.

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