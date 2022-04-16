Полузащитник Ворсклы Ибрахим Кане стал игроком Циндао Хайню, сообщает Transfermarkt.

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По данным немецкого портала, 21-летний малиец перебрался в китайский клуб в статусе свободного агента. Ворскла о трансфере своего хавбека пока не сообщала.

К слову, Циндао Хайню выступает в Первой лиге – втором по силе китайском дивизионе.

Напомним, Кане перебрался в полтавский клуб в июле 2020 года. В текущем сезоне провел за ворсклян 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Тransfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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