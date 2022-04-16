Півзахисник Ворскли Ібрахім Кане став гравцем Циндао Хайню, повідомляє Transfermarkt.

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За даними німецького порталу 21-річний малієць перебрався у китайський клуб у статусі вільного агента. Ворскла про трансфер свого хавбека поки не повідомляла.

До слова, Циндао Хайню виступає у Першій лізі – другому за силою китайському дивізіоні.

Нагадаємо, Кане перебрався у полтавський клуб у липні 2020 року. У поточному сезоні провів за ворсклян 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Тransfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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