Контракт Максимова завершился 31 мая, а судьба тренера пока неизвестна, сообщает официальный сайт Ворсклы.

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"В парадигме существенных изменений в стране и спорте номер один в частности, ФК Ворскла принял решение в ближайшее время более широко проанализировать ситуацию и необходимость корректировки стратегии развития клуба, в том числе и сотрудничество с тренерским штабом", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, Максимов возглавлял Ворсклу с ноября 2019 года. За этот период полтавчане достигали финала Кубка Украины, а два последних сезона завершали на 5 месте в таблице УПЛ.

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