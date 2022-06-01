"В любом случае футбол просядет, ведь все прекрасно понимают, что идет война. Однако я не думаю, что он так сильно просядет.

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Главное – сохранить чемпионат и начать играть. Если же мы этого не сделаем... Есть сегодня возможность – значит, надо сегодня. 1, 2 или 3 месяца – это нужно делать. Поэтому не следует зацикливаться на этех легионерах.

Да, я понимаю про еврокубки, что у Шахтера стоит задача попасть в Лигу чемпионов, что туда большие средства заходят. Но ничего, "горняки" и с легионерами занимали 4 место в группе (в сезоне 2021/22, – прим.). Ничего страшного не произошло. Посмотрим, как они будут играть в чемпионате Украины", – сказал Вирт в программе "Головна команда".

Напомним, до сих пор неизвестна судьба предстоящего чемпионата Украины. Есть вариант с проведением сезона на территории нашей страны, хотя рассматривается и возможный розыгрыша за границей.

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