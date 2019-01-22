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Ворскла объявила о трансфере двух боснийских полузащитников

22 января 15:42 319 Читати українською
Ворскла объявила о трансфере двух боснийских полузащитников
Петрович, Сачко, Шехич / фото: ФК Ворскла

Состав полтавской Ворсклы пополнили хавбеки Тодор Петрович и Эдин Шехич.

Ворскла объявила о подписании контрактов с двумя футболистами, которые находились на просмотре в команде Василия Сачко. Детали переходов не сообщаются.

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Шехич, который способен сыграть правого полузащитника или защитника, перешел в Ворсклу из Хайдука, где в нынешнем сезоне провел 20 матчей, результативными действиями не отметился. Также на его счету 3 матча за молодежные сборные Боснии и Герцеговины.

Петрович в составе сербского Вождоваца провел 106 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. В сборные Боснии и Герцеговины не вызывался.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Ворскла Ворскла Эдин Шехич Эдин Шехич Тодор Петрович Тодор Петрович
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