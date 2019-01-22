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Ворскла оголосила про трансфер двох боснійських півзахисників

15:42 324 Читать на русском
Ворскла оголосила про трансфер двох боснійських півзахисників
Петровіч, Сачко, Шехіч / фото: ФК Ворскла

Склад полтавської Ворскли поповнили хавбеки Тодор Петровіч та Едін Шехіч.

Ворскла оголосила про підписання контрактів з двома футболістами, які перебували на перегляді в команді Василя Сачка. Деталі переходів не повідомляються.

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Шехіч, який здатний зіграти правого півзахисника або ж захисника, перейшов в Ворсклу із Хайдука, де в нинішньому сезоні провів 20 матчів, результативними діями не відзначився. Також на його рахунку 3 матчі за молодіжні збірні Боснії і Герцеговини.

Петровіч в складі сербського Вождоваца провів 106 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. У збірні Боснії і Герцеговини не викликався.

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Трансфери Ворскла Ворскла Трансфери чемпіонату України Едін Шехіч Едін Шехіч Тодор Петровіч Тодор Петровіч
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