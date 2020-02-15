Ворскла объявила о переходе воспитанника Динамо – молодого таланта хотел переманить Шахтер

Полтавская Ворскла объявила о переходе 18-летнего полузащитника Артема Кулаковского.

Официальный сайт Ворсклы сообщил о переходе молодого хавбека Артема Кулаковского, который является воспитанником киевского Динамо. Футболист получал "Золотой мяч Украины" в номинации "Лучший игрок атакующего плана".

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Также отмечается, что Динамо хотело сохранить Кулаковского. Еще одним претендентом на игрока был донецкий Шахтер, но хавбек выбрал Полтаву.

"Он уверен, что сможет здесь достичь новых высот в футболе, быстро прогрессировать, чтобы в будущем обратить на себя внимание тренеров главной команды, а впоследствии, возможно, и кого-то из ведущих европейских клубов", – говорится в сообщении на сайте Ворсклы.

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