"Зелено-белые" продолжают подготовку к возобновлению УПЛ товарищескими матчами. Очередным соперником полтавчан стала сербская Младость. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Младость Лучани (Сербия) – Ворскла (Полтава) – 2:2

Голы: ?, 24?, 37 – Кравчук, 6, Цитаишвили, 19

Цитаишвили отличился ассистом в дебютном матче за Ворсклу

Во втором спарринге подопечные Юрия Максимова расписали ничью с сербской Младостью. "Зелено-белые" открыли счет уже в начале матча: Даниил Кравчук подхватил сферу на своей половине, протянул ее через пол поля и, ворвавшись во вратарскую соперника, ударом в дальний угол открыл счет голам.

Впоследствии полтавчане усилиями Георгия Цитаишвили увеличили свое преимущество: динамовец получил пас на правом фланге, накрутил нескольких защитников перед штрафной и мощно пробил. Голкиперу даже удалось коснуться мяча, но этого оказалось мало, чтобы остановить круглого.

В середине тайма соперник один гол отыграл, замкнув головой навес в штрафную Ворсклы. Незадолго до перерыва Младость воспользовалась ошибкой защиты украинской команды: Дмитрий Щербак пытался отпасовать на голкипера, однако его замысел прочитал соперник и, перехватив мяч, пробил в пустые ворота. Во втором тайме команды голов не забивали.

Напомним, первый спарринг полтавчан с косовскими Балканами закончился поражением "зелено-белых" со счетом 1:2.

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