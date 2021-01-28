"Зелено-білі" продовжують підготовку до поновлення УПЛ товариськими матчами. Черговим суперником полтавців стала сербська Младость. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Младость Лучани (Сербія) – Ворскла (Полтава) – 2:2

Голи: ?, 24, ?, 37 – Кравчук, 6, Цітаішвілі, 19

Цітаішвілі відзначився асистом у дебютному матчі за Ворсклу

У другому спарингу підопічні Юрія Максимова розписали нічию з сербською Младостью. "Зелено-білі" відкрили рахунок вже на початку матчу: Данило Кравчук підхопив сферу на своїй половині, протягнув її через півполя і, увірвавшись до воротарського майданчика суперника, ударом в дальній кут відкрив лік голам.

Згодом полтавці зусиллями Георгія Цітаішвілі збільшили свою перевагу: динамівець отримав пас на правому фланзі, накрутив кількох захисників перед штрафним майданчиком і потужно пробив. Голкіперу навіть вдалось торкнутись м'яча, але цього виявилось замало, аби зупинити круглого.

В середині тайму суперник один гол відквитав, замкнувши головою навіс у штрафний Ворскли. Незадовго до перерви Младость скористалась помилкою захисту української команди: Дмитро Щербак намагався відпасувати на голкіпера, однак його задум прочитав суперник і, перехопивши м'яч, пробив у порожні ворота. У другому таймі команди голів не забивали.

Нагадаємо, перший спаринг полтавців з косівськими Балканами закінчився поразкою "зелено-білих" з рахунком 1:2.

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