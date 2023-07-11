Накануне в Польше стартовал учебно-тренировочный сбор Ворсклы в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

СК Днепр-1 хочет похитить результативного легионера из клуба УПЛ, – СМИ

Несколько ближайших недель подопечные Виктора Скрипника проведут в городке Устронь на реке Висла. Там к команде присоединился ее лучший бомбардир прошлого сезона Таулант Сефери, который пропустил этап подготовки в Полтаве.

К слову, ранее сообщалось, что СК Днепр-1 планирует перехватить албанского легионера, предложив Ворскле 1 млн евро, а самому игроку зарплату в размере 500 тысяч евро в год.

На польском сборе Ворскла проведет три товарищеских матча с командами низших дивизионов чемпионата Польши: с ГКС (15 июля), Полонией (18 июля) и Рекордом (21 июля).

Уже 27 июля полтавчане стартуют в еврокубках матчем 2-го квалифай-раунда Лиги конференций против победителя пары Дунайска Стреда (Словакия) / Дила (Грузия).

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