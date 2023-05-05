"Можливо, хтось не помітив, але у другому колі з команди зник Андрій Кравчук. За моєю інформацією, історія була така. Сталася зустріч між керівництвом Ворскли та ультрас, які зараз захищають нас на фронті. Фанати Ворскли вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко.

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Кравчук справді грав за московське Торпедо у 2021 році, провів там 35 матчів. Але на початку березня 2022 року він зробив те саме, що й Ракицький – залишив Торпедо за сімейними обставинами. Ми всі розуміємо, які це обставини. Але найголовніше, що у цій ситуації керівництво Ворскли пішло назустріч ультрас. Кравчук сказав, що все зрозумів", – повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Додамо, що Кравчук справді зник зі заявки Ворскли на офіційному сайті УПЛ, а от Іван Пономаренко залишається. 24-річний кіпер встиг засвітитися у так званому "чемпіонаті Криму".

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