Ворскла вдома перемогла Арсенал-Київ – Коломоєць забив перший гол з травня 2018-го

Ворскла у матчі-відкритті 29-го туру УПЛ завдяки голам Юрія Коломойця та Дениса Васіна переграла Арсенал-Київ.

Ворскла активно розпочала, вже на 4-й хвилині заробивши штрафний. Після довгих приготувань Ребенок виконав подачу точно на Коломойця, який тут же переправив м'яч у сітку – 1:0! До речі, Юрій не забивав цілий рік протягом більш ніж двох тисяч хвилин. Такий шалений початок, однак, не призвів до психологічного піднесення полтавців. Матч швидко скотився до позиційної боротьби й вже на 18-й хвилині міг порадувати голом Арсенала-Київ – це Башлай з кількох метрів пробив головою після навісу Мудрика, однак Ткаченко парирував.

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В схожому ритмі поєдинок і продовжився. Після небезпечних моментів наступав затяжний невиразний період з купою пауз, тому гостроти було не дуже багато. Більш потужно виглядали гості, які могли зрівняти рахунок на 28-й хвилині після потужного дальнього пострілу Танковського, однак і тут сейв Ткаченка врятував полтавців. Крім того, на 37-й у киян був дуже небезпечний кутовий, однак все завершилось фолом в атаці. У Ворскли можна згадати хіба що падіння Васіна в штрафному на 42-й хвилині, але арбітр Ярослав Козик пенальті в цьому не побачив.

З початком другого тайму Арсенал-Київ ледь не відігрався. На 48-й хвилині Мезу з передачі Оріховського вийшов віч-на-віч з голкіпером, пробив повз нього, однак влучив у стійку. Не забиваєш ти – забивають тобі: на 54-й Віталій Косовський випустив на поле Скляра, а вже на 58-й він викотив передачу на вільного Васіна, який з меж карного майданчика вистрілив точно у правий кут – 2:0. До речі, це був перший з 2013-го року асист Скляра. Оріховський і Танковський дальніми ударами на 61-й та 65-й хвилинах намагалися розмочити рахунок, однак обидва пролетіли поруч з каркасом воріт.

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Останні 20 хвилин зустрічі пройшли у доволі спокійному темпі. Господарі могли довести справу до розгрому на 73-й хвилині, однак Петровіч з класної позиції пробив поруч із дальньою стійкою – це був третій і останній удар "зелено-білих" у матчі. Кияни на 77-й відповіли шикарною передачею Ліпартії в дотик на Ковпака, однак той замість удару по воротах виконав щось незрозуміле. Також у "канонірів" було кілька проникних пасів та заблокованих пострілів, вже у компенсований час удар Добровського з близької відстані парирував Ткаченко. Зрештою, відквитати бодай один м'яч підопічним Ігоря Леонова не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу полтавців – 2:0.

Таким чином, Ворскла набрала 38 очок та як мінімум на кілька годин порівнялася з сьомою Десною. Арсенал-Київ же з 25 заліковими балами ризикує впасти на останню сходинку в турнірній таблиці, адже у Чорноморця всього на три пункти менше та краща різниця голів.

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