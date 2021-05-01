Динамо встречается с Ворсклой в рамках 24 тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Динамо стартует в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 2". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

Динамо на прошлой неделе оформило чемпионство – первое за 5 лет! Все, задача решена. Мирча Луческу может готовиться к финалу Кубка Украины. Румын даже не взял на игру Сидорчука (у которого незначительное повреждение) и Цыганкова. Ворскла же до сих пор претендует на еврокубки. Полтавская команда идет шестой, но лишь на одно очко отстает от 4 места. Сегодня хозяева будут более мотивированы.

Стартові склади команд

Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Альюн – Якубу, Пуцлин, Тилль, Луизао, Кане – Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Шапаренко, Шепелев – Караваев, Буяльский, Жерсон – Беседин.

Запасные: Бойко, Попов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Тымчик, Клейтон, Супряга.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу