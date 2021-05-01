Динамо зустрічається з Ворсклою в рамках 24 туру УПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Динамо стартує о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 2". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ

Динамо минулого тижня оформило чемпіонство – перше за 5 років! Все, завдання вирішено. Мірча Луческу може готуватися до фіналу Кубка України. Румун навіть не взяв на гру Сидорчука (у якого незначне ушкодження) та Циганкова. Ворскла ж досі претендує на єврокубки. Полтавська команда йде шостою, але лише на одне очко відстає від 4 місця. Сьогодні господарі будуть мотивованішими.

Стартові склади команд

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Альюн – Якубу, Пуцлін, Тілль, Луїзао, Кане – Кулач, Степанюк.

Запасні: Ткаченко, Сапай, Челядін, Ребенок, Крупський, Нестеренко, Кравчук.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Шапаренко, Шепелєв – Караваєв, Буяльський, Жерсон – Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Попов, Де Пена, Лєднєв, Гармаш, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Супряга.

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