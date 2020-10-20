Матч 7 тура Премьер-лиги между Ворсклой и Шахтером, скорее всего, пройдет в Александрии.

Полтавская Ворскла не сможет принять "горняков" на стадионе имени Бутовского. Дело в том, что Полтава вошла в красную карантинную зону. Матч второй и третьей команд УПЛ пройдет в Александрии на КСК Ника. Об этом сообщил журналист Олег Ящук в Instagram.

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Официально о переносе матча из Полтавы пока не сообщается. Поединок Ворскла – Шахтер запланирован на субботу, 24 октября. Перед этим, 21 числа, "горняки" сыграют с Реалом в Лиге чемпионов.

К слову, команда Юрия Максимова пока опережает подопечных Каштру на 2 очка.

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