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Рябоконь – лучший тренер 12-го тура УПЛ

13:18 4 Читати українською
Рябоконь – лучший тренер 12-го тура УПЛ
Александр Рябоконь / Всеукраинское объединение тренеров по футболу

Всеукраинское объединение тренеров признало лучшего наставника 12-го тура Favbet Лиги.

61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитрий Хлебас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитрий Хлебас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитрий Хлебас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитрий Хлебас
61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщил, что Александр Рябоконь стал лучшим тренером 12 тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,4.

Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча

Напомним, Десна разгромила Львов (4:1) и осталась на 3 позиции чемпионата Украины, отставая от Динамо на 1 пункт.

Следующий матч Десна проведет в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Соперником черниговцев станет Николаев, игра состоится 30 октября в 17:00.

Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию

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Теги
Львов - Десна Десна Десна УПЛ Александр Рябоконь Александр Рябоконь Всеукраинское объединение тренеров по футболу
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