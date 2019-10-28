Рябоконь – лучший тренер 12-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров признало лучшего наставника 12-го тура Favbet Лиги.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщил, что Александр Рябоконь стал лучшим тренером 12 тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,4.

Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча

Напомним, Десна разгромила Львов (4:1) и осталась на 3 позиции чемпионата Украины, отставая от Динамо на 1 пункт.

Следующий матч Десна проведет в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Соперником черниговцев станет Николаев, игра состоится 30 октября в 17:00.

Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию