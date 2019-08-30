Воронин: Зинченко – молодец, он единственный из украинцев, кто действительно играет в Европе

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин похвалил защитника Манчестер Сити Александра Зинченко.

"У нас Милевский играл во всех клубах мира, судя по прессе. Ярмоленко был в Милане, Реале и Барселоне. Тот же Коноплянка и еще многие из игроков к ним.

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Когда мне позвонили и сказали, что Зинченко перешел в Манчестер Сити, я спросил: "Где? В PlayStation?" То, что он – игрок основного состава Манчестер Сити сейчас – это прекрасно.

Зинченко, пожалуй, единственный из украинцев, кто действительно играет в Европе. Другие могут сказать, что они в Европе, но они не играют. Зинченко же последний год стабильно играет.

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Чем больше будет таких ребят, которые будут выступать в Европе, тем сильнее будет сборная Украины", – поделился Воронин в комментарии Бомбардир.