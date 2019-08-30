Зинченко – о жеребьевке Лиги чемпионов: Как вообще возможно в третий раз подряд попасть на Шахтер?

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов.

"Как это вообще возможно – три года подряд нам достается Шахтер? Я рад, потому что нам снова предстоит сыграть против моей родной команды, мы снова посетим Украины. Все ребята были довольны и счастливы.

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Я получил столько положительных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в Лиге чемпионов наказуема.

Аталанта заняла третье место в Серии А, что уже заслуживает большого уважения. Она впервые сыграет в Лиге чемпионов. Нам нужно просто выходить и показывать свою игру. Надеюсь, Манчестер Сити выйдет с первого места, а насчет второго места – то буду болеть за Шахтер", – поделился Зинченко в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

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