Воронін: Зінченко – молодець, він єдиний з українців, хто дійсно грає у Європі

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін похвалив захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

"У нас Мілевський грав у всіх клубах світу, судячи з преси. Ярмоленко був у Мілані, Реалі та Барселоні. Той же Коноплянка і ще багато хто з гравців до них.

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Коли мені подзвонили і сказали, що Зінченко перейшов у Манчестер Сіті, я запитав: "Де? У PlayStation?" Те, що він – гравець основного складу Манчестер Сіті зараз – це прекрасно.

Зінченко, мабуть, єдиний з українців, хто дійсно грає у Європі. Інші можуть казати, що вони у Європі, але вони не грають. Зінченко ж останній рік стабільно грає.

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Чим більше буде таких хлопців, які виступатимуть у Європі, тим сильнішою буде збірна України", – поділився Воронін у коментарі Бомбардир.