toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Воронин: Отыграл 10 лет за сборную Украины, но как отблагодарила меня страна за это?

11:11 51 Читати українською
Воронин: Отыграл 10 лет за сборную Украины, но как отблагодарила меня страна за это?
Андрей Воронин / фото УАФ

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал, почему не попал в тренерский штаб Андрея Шевченко.

"Меня не любили при старой Федерации футбола. Я никогда не играл в Украине. У меня всегда была своя четкая позиция. Работать под кем-то я бы не стал. Или делать то, что я считаю неправильным. У нас это не всегда приветствуется.

"Я не отказался", – Воронин рассказал о приглашении в московское Динамо

Я люблю свою страну и Одессу. У меня друзья были и есть в России, и они никоим образом не относятся к Порошенко или Путину. Вот в этом году Саша Самедов приехал в Одессу, был очень удивлен, что у нас все спокойно. В России действительно ужасы показывают, что у нас тут люди едят.

Я всегда гордился, что я украинец. Было много разговоров, когда мне могли предложить место тренера в России. А мне что-то на своей земле дали? Мне кто-то из Федерации позвонил предложил работу?

Я 10 лет отыграл за сборную, и неплохое имя у меня было в футболе. И мне кто-то что-то предложил? Меня хоть раз пригласили на матч сборной? Столько играть и защищать свою страну, когда тебя уважают в Европе, а в твоей стране тебя чхать хотели", – рассказал Воронин в комментарии Бомбардир.

"Шансов на первое место я не вижу". Мирон Маркевич оценил соперников Шахтера в Лиге чемпионов

blog_ava
Заря – Эспаньол: Скрипник вытягивает лучшее, голевые приветы Динамо и камбэк "мужиков" vs экс-кипер Реала в матче ЛЕ
00:59
2085
Теги
Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Интер официально объявил о переходе Санчеса
    Італія — 29 авг377 Интер официально объявил о переходе Санчеса
7
час
:
31
мин
Десна
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук