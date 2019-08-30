Воронин: Отыграл 10 лет за сборную Украины, но как отблагодарила меня страна за это?

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал, почему не попал в тренерский штаб Андрея Шевченко.

"Меня не любили при старой Федерации футбола. Я никогда не играл в Украине. У меня всегда была своя четкая позиция. Работать под кем-то я бы не стал. Или делать то, что я считаю неправильным. У нас это не всегда приветствуется.

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Я люблю свою страну и Одессу. У меня друзья были и есть в России, и они никоим образом не относятся к Порошенко или Путину. Вот в этом году Саша Самедов приехал в Одессу, был очень удивлен, что у нас все спокойно. В России действительно ужасы показывают, что у нас тут люди едят.

Я всегда гордился, что я украинец. Было много разговоров, когда мне могли предложить место тренера в России. А мне что-то на своей земле дали? Мне кто-то из Федерации позвонил предложил работу?

Я 10 лет отыграл за сборную, и неплохое имя у меня было в футболе. И мне кто-то что-то предложил? Меня хоть раз пригласили на матч сборной? Столько играть и защищать свою страну, когда тебя уважают в Европе, а в твоей стране тебя чхать хотели", – рассказал Воронин в комментарии Бомбардир.

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