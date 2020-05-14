"Я вышел, забил гол, а на следующую игру не попал даже в заявку": Воронин – о своей главной проблеме в Ливерпуле

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил непростые отношения с Рафаэлем Бенитесом во время совместной работы в Ливерпуле.

"Мне посчастливилось поиграть со звездами и, не побоюсь этого слова, большими футболистами. Тогда я уже был не очень молодой, но все равно это был определенный опыт для меня. Наверное, Англия – это не мой чемпионат. Возможно, в каких-то моментах я себя неправильно повел.

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Самым сложным в Ливерпуле для меня была ротация Бенитеса – он крутил состав, как хотел. Если взять по именам, которые играли тогда в Ливерпуле, то они, наверное, были сильнее, чем нынешние игроки.

Я вышел, забил гол, а на следующую игру не попал даже в заявку. Спрашиваю Бенитеса: "Как так?". Он говорит: "Андрей, все нормально. На эту игру другая тактика". Какая еще другая тактика? Ладно, если бы мне было 20 или 22 года. А я в Леверкузене играл в основе и после чемпионата мира пришел. Но я все равно виноват", – рассказал Воронин в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, украинец принадлежал Ливерпулю с 2007 по 2010 годы и успел отличиться 5 голами в 27 матчах.

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