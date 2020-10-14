Динамо Москва представило тренерський штаб у своєму Твіттері. Новим наставником став німецький фахівець Сандро Шварц.

"Я вийшов, забив гол, а на наступну гру не потрапив навіть до заявки": Воронін – про свою головну проблему в Ліверпулі

Його помічниками будуть Волкан Булут та Андрій Воронін. Цікаво, що українець вже знайомий зі Шварцом – на початку тисячоліття вони обоє грали за німецький Майнц.

Додамо, що Воронін у 2016 році отримав диплом тренера в Україні. У січні 2017-го очолив Бюдеріх із сьомого німецького дивізіону. На посаді тренера відпрацював півроку. Мав завдання вийти в шостий дивізіон, проте не впорався. Також Андрій свого часу працював у структурі збірної України – був тренером-селекціонером при Шевченку у 2017-му році, проте довго не затримався на цій посаді.

Нагадаємо, російський клуб в кінці вересня звільнив Кирила Новікова, з яким команда вилетіла із Ліги Європи від скромного тбіліського Локомотива.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти