Бывшие звездные игроки Ливерпуля и Манчестер Юнайтед снова сошлись на футбольном поле.

Товарищеский матч "Легенды севера"

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Гонсалес, 47, Синама-Понголь, 82 – Бербатов, 7

Состав легенд Ливерпуля: Ежи Дудек, Сандер Вестерфельд, Бьорн Кварме, Стефан Аншо, Мартин Шкртел, Грегори Виньяль, Фабио Аурелио, Джими Траоре, Глен Джонсон, Салиф Диао, Момо Сиссоко, Хаби Алонсо, Стюарт Даунинг, Мар Гонсалес, Альберт Риера, Макси Родригес, Луис Гарсия, Антони Ле Таллек, Андрей Воронин, Робби Кин и Флорент Синама-Понголь.

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Состав легенд МЮ: Раймонд ван дер Гау, Ронни Йонсен, Яп Стам, Антонио Валенсия, Дэнни Пью, Майкл Каррик, Даррен Флетчер, Даррон Гибсон, Димитар Бербатов, Фрейзер Кэмпбелл, Карел Поборски, Кевин Пилкингтон, Денис Ирвин, Клейтон Блэкмор, Рис Браун, Рой Кин, Эспер Блумквист и Эрик Джемба-Джемба.

Первый поединок грандов АПЛ в мае завершился победой мерсисайдцев 3:1. Во втором хозяева Энфилда тоже праздновали победы. В стартовой одиннадцатке появился украинец Андрей Воронин, который в течение 2007-2010 годов провел в красной футболке 40 матчей.

Уже на 7 минуте Бербатов вывел "красных дьяволов" вперед. Легенды Ливерпуля собрались после перерыва и благодаря голам Гонсалеса и Синами-Понголя праздновали победу в матче бывших звезд АПЛ. Они еще и выиграли товарищеский трофей "Легенды севера".