Воронин официально расторг контракт с Динамо Москва: "Не могу не высказать свою гражданскую позицию"
Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин больше не будет трудоустроен в клубе из страны-оккупанта.
Московское Динамо и украинец достигли согласия по поводу досрочного расторжения контракта, информирует официальный сайт клуба.
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Воронин трудоустроился в тренерском штабе Сандро Шварца в октябре 2020 года. Решение прекратить сотрудничество было спровоцировано военным вторжением России в Украину, повлекшее уже сотни жертв.
Андрей прокомментировал ситуацию ТаТоТаке: "Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не высказать свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей".
До работы в столице оккупанта бывший футболист сборной Украины возглавлял немецкий любительский клуб Бюдерих.
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