Колишній гравець збірної України Андрій Воронін більше не буде працевлаштований у клубі з країни-окупантки.

Московське Динамо і українець досягнули згоди щодо дострокового розірвання контракту, інформує офіційний сайт клубу.

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Воронін працевлаштувався у тренерському штабі Сандро Шварца у жовтні 2020-го. Рішення припинити співпрацю було спровоковане військовим вторгненням Росії в Україну, яке спричинило вже сотні жертв.

Андрій прокоментував ситуацію ТаТоТаке: "Я дуже вдячний своїм колегам – тренерам, футболістам команди та вболівальникам за ставлення до мене і час, проведений тут. Але не можу не висловити свою громадянську позицію. Зараз не бачу жодної можливості залишатися на території країни, чия армія знищує наші міста та стріляє у мирних людей".

До роботи в столиці окупанта колишній футболіст збірної України очолював німецький аматорський клуб Бюдеріх.

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