"С кем из игроков я хотел бы поработать, если бы имел второй шанс? С Андреем Ворониным.

"Если выйду из воды в плавках, то весь мир выключит экран": Клопп оценил свои шансы сыграть Джеймса Бонда

Андрей был невероятным игроком, невероятным талантом. Признаю, что был немного несправедлив с Ворониным. В мой первый год в качестве тренера я всегда только заменял им других. А потом Андрей пришел ко мне в комнату во время тренировочного сбора и спросил: "Босс, почему я никогда не начинаю матч в стартовом составе?".

Я спросил его: "Ты хочешь честного ответа?». Он ответил, что хочет. Я сказал: "Потому, что ты не жалуешься, если не начинаешь". Он ответил: "Достаточно справедливо". И он продолжал начинать матчи на скамейке запасных и старался не заводиться", – цитирует Клоппа Mirror.

Напомним, Воронин пришел в Майнц в 2000 году, а Клопп – годом позже. Украинец покинул "карнавальщиков" в 2003-м, а Юрген тренировал команду еще 5 лет – до 2008-го.

"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові