"Еще до того резонансного интервью были определенные признаки того, что в Челси все идет не очень хорошо. Лукаку был не рад тому, как с ним обращались после его травмы. Интервью опубликовали где-то через 2-3 недели после записи. Проблема в том, что на тот момент ситуация уже изменилась. Лукаку уже не был травмирован, получал игровую практику, забивал.

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Критика в сторону Челси и такие приятные отзывы об Интере в то время показались фанатам лондонцев оскорбительными. Отношения между Лукаку и болельщиками испортились.

И был еще один инцидент, не вышедший на публику. Мне говорили, что Лукаку вместе с Тухелем смотрел матч Тоттенхэма в АПЛ, и Томас указал на Антонио Конте: "Вон твой папочка". Это была шутка, но Лукаку она не понравилась", – рассказал инсайдер Низаар Кинселла в эфире The Italian Football Podcast.

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