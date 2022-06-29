Ромелу Лукаку возвращается в Милан после сезона страданий в Лондоне.

Челси официально подтвердил аренду бельгийца в Интер на сезон 2022/23.

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Год назад лондонцы отдали "нерадзурри" 113 млн евро за Лукаку, но бельгиец не оправдал надежд – всего 15 голов в 44 матчах. Неприятным дополнением стали травмы и конфликт с главным тренером Томасом Тухелем. Челси решил, что лучше отпустить 29-летнего нападающего в Интер, где тот ранее провел 2 роскошных сезона.

СМИ сообщали, что миланцы отдадут за аренду 8 млн евро, а сам Лукаку согласился на существенное уменьшение зарплаты.

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